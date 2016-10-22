أمير قطر يتوجّه إلى تركيا في زيارة يلتقي خلالها أردوغان





الدوحة- الأناضول- يتوجّه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر غداً الأحد إلى مدينة إسطنبول التركية في “زيارة عمل قصيرة” يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلاد “سيبحث مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”، دون ذكر مدة الزيارة.

تأتي الزيارة المرتقبة للأمير القطري قبل يومين من زيارة مقررة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى قطر الثلاثاء المقبل، بهدف الإعداد لعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية القطرية- التركية المشتركة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق اليوم، اطلعت “الأناضول” على نسخة منه، أن جاويش أوغلو سيركز خلال مباحثاته في الدوحة على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة تم تأسيسها بعد توقيع الرئيس التركي وأمير قطر مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص في العاصمة أنقرة في 19 ديسمبر/ كانون أول 2014.

وعُقد الاجتماع الأول للجنة خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي لقطر مطلع ديسمبر/كانون أول 2015.

وشهد الاجتماع توقيع 15 اتفاقية لتعزيز التعاون بين أنقرة والدوحة في مجالات مختلفة.

كما أعلن أردوغان عقب اجتماع اللجنة إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر.

وتشهد العلاقات التركية القطرية “تجانساً وتناغماً” في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.