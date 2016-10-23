استقالة الأمين العام لـ “حزب جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر
الجزائر- أ ف ب- استقال الامين العام لـ “جبهة التحرير الوطني” عمار سعداني السبت من مهامه، بعد ثلاث سنوات من تولي المنصب أطاح فيها بمدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، وظهر كالمتحدث باسم عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم في الجزائر.
وقال سعداني مفاجئاً اعضاء اللجنة المركزية للحزب “أقدم أمامكم استقالتي وأصر على الاستقالة، للمصلحة العامة للحزب والبلاد”.
وعزا سعداني (66 سنة) انسحابه من الأمانة العامة للحزب، الذي يقود البلاد منذ الاستقلال في 1962، “لأسباب صحية”، وهو ما يفسر غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر.
وخلال اجتماعين متتاليين في 4 و5 تشرين الأول/أكتوبر، وكذلك اليوم، بدا سعداني في صحة جيدة، ولم يسبق له أن أشار إلى معاناته من مشاكل صحية.
وكانت الصحف تتحدث في كل مرة عن قرب نهاية سعداني بنهاية مهمته التي جاء من أجلها وهي إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة في 2014.
وبرز سعداني خلال توليه قيادة الحزب بانتقاداته المتكررة لجهاز الاستخبارات ومديره الفريق محمد مدين المعروف بـ “الجنرال توفيق” الذي كان يعدّ “صانع الرؤساء” حتى أطلق عليه اسم “رب الجزائر”.
وفي أيلول/سبتمبر 2015 حصل ما طالب به سعداني، فأقال الرئيس بوتفليقة الفريق مدين بعد 25 سنة من توليه منصب مدير دائرة الاستعلام والأمن، وألحق الجهاز برئاسة الجمهورية بعدما كان تحت وصاية وزير الدفاع.
وقبل أسبوعين عاد سعداني ليهاجم الجنرال توفيق البعيد عن الساحة السياسية، واتهمه بالتآمر على استقرار البلاد وعلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وصادق أعضاء اللجنة المركزية للحزب على تعيين الوزير السابق جمال ولد عباس (82 سنة) لخلافة سعداني، باعتباره أكبر أعضاء المكتب السياسي سناً.
وفي تصريح مقتضب للصحافة قال ولد عباس “لقد زكّاني أعضاء اللجنة المركزية لخلافة سعداني، وسأستمر في هذه المهمة إلى غاية نهاية ولاية الأمين العام أي إلى 2020 إذا كان في العمر بقية”.
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- أعتقد أن الرجل تُهيؤه الدولة العميقة لأكثر من مسؤولية كبرى .
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- وأن مرضه الصحي ، مجرد مرض ” دبلوماسي ” ، لأن ليس هناك ما يبرره بصفة حاسمة .
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- ربما استقالته تدخل في مخطط محكم طويل المدى بدئ سنوات مضت لما قامت الرئاسة بضمّ جهاز الإستخبارات ( جهاز أكثر من عتيد حيث جهاز المخابرات والإستخبارات والإستعلامات ، هو من يعين الرئساء في الجزائر ) …قامت الرئاسة ب ضمه لديوان الرئيس مباشرة .
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- فهل استقالة زعيم حزب حاكم تعني استقالة الحزب بأكمله ؟ .
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- أو مجرد ” استراحة ” للإستعداد لما هو أهم ، وخلال الفترة المقبلة ؟.
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- خلال حرب صدام على الكويت ، قام جنرالا من أكبر المسؤولين العسكريين الفرنسيين بتقديم إستقالته للرئيس الفرنسي
François MITTERAND ،
حيث حسب القوانين العسكرية الفرنسية ، إنتهت مهمة الجنرال هذا .
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- لكن الرئيس الفرنسي رفض طلب الإستقالة ، مطالبا الجنرال المكوث في منصبه لستة (6 ) أشهر إضافية نظرا لحساسية الموقف ، حيث الحرب في الشرق الأوسط .
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******* لكن الأمر لم ينتهى عند هذا الحد ، لأن لفرنسا – الدولة الدمقراطية – أعراف وقوانين واحترام للدستور ……، فقام الرئيس باستشارة المجلس الدستوري الفرنسي حول قانونية الإحتفاظ بالجنرال لستة( 6 ) شهر إضافية ، فقط ……*******
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- في الأنظمة الجملوكية العربية، حتى ولو كانت الدولة تحارب التطرف والإرهاب (…..) ، فالمناصب العليا تغير بمجرد جرة قلم .
كنا نتمنى أن يوضح السيد عمار سعداني قبل استقالته موقفه بصراحة ومسؤولية عن تفاصيل قضية مشروع تقسيم المغرب، فقد سبق أن أعلن لوسائل إعلام جزائرية أن لديه معلومات بخصوص الصحراء المغربية إن كشف عنها فسيخرج الجزائريين للشارع. وزادت الشكوك حين رفض حضور مراسيم تعيين رئيس الجمهورية الوهمية مؤخرا. للأمانة وللتاريخ كان الواجب أن يكشف الحقائق ويبرئ الذمة.