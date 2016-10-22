إسرائيل تفرض إغلاقاً على الأراضي الفلسطينية حتى مساء الأربعاء





القدس- الأناضول- فرضت إسرائيل إغلاقاً شاملاً على الأراضي الفلسطينية بدءاً من مساء اليوم السبت حتى مساء الأربعاء المقبل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة “الأناضول” للأنباء، إ ن فرض الإغلاق يأتي لمناسبة عيد “فرحة التوراة” اليهودي.

وأضاف أنه سيتم فرض الإغلاق على مناطق الضفة الغربية وكافة معابر قطاع غزة بدءاً من مساء اليوم وحتى مساء الأربعاء.

وتابع “خلال الطوق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية واستثنائية وفق موافقة منسق نشاطات الحكومة في الأراضي الفلسطينية”.

وخلال الإغلاق يمنع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل.

وعيد “فرحة التوراة” هو ختام عيد العرش اليهودي، وفيه يختتم اليهود في الكنس تلاوة التوراة (أسفار موسى الخمسة)، وتقام في الكنس وبعض الساحات العامة احتفالات دينية.