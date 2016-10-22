طائرة مقاتلة فنزويلية تعترض طائرة ركاب كولومبية لإجبارها على الخروج من المجال الجوي للبلاد





بوجوتا- د ب أ- اعترضت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الفنزويلي طائرة ركاب كولومبية وقادتها خارج المجال الجوي للبلاد .

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن طاقم الطائرة أبلغ مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (صباح السبت بتوقيت أوروبا) بأن طائرة أخرى اقتربت بشدة من طائرتهم.

أفادت الوزارة أن مقاتلة قاذفة من طراز سوخوي رافقت طائرة الركاب التابعة لشركة أفيانسا التي كانت تحمل 200 راكب على متنها خلال رحلتها من مدريد إلى بوجوتا.

وقالت إذاعة “بلو راديو” المحلية إن قرب المسافة بين الطائرتين أدت إلى تشغيل نظام إنذار التفادي من التصادم.

أدت الحادثة إلى تواصل وزارتي الخارجية في كلا البلدين، كما أكدت حكومة فنزويلا الحادثة ووعدت بإجراء تحقيق.

وقالت شركة أفيانسا اليوم السبت إنها أوقفت مبدئياً جميع الرحلات الجوية إلى فنزويلا ، وقررت تحويل مسار طائراتها إلى أوروبا خارج المجال الجوي لفنزويلا.