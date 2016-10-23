80 في المئة معدل الفقر في الصومال
Oct 22, 2016
يعاني الصوماليون من الحرب الأهلية والتهور الاقتصادي ودمار البنى التحتية في البلاد. ويقدر حجم البطالة في الصومال بنحو ثلاثة ارباع عدد السكان. في حين يبلغ معدل الفقر ما معدله 80 في المئة من مجموع السكان.
80 في المئة معدل الفقر في الصومال
معدل الفقر يحسب في كل بلد على حده. و لو كان يحسب على اسس عالمية لكانت النتيجة ان 80% من شعب الصومال تحت خط الفقر المدقع. و كان 90% من السكان في مصر تحت خط الفقر اكثر من نصفهم تحت خط الفقر المدقع ( الفقر المدقع يعني دخل يومي للفرد الواحد اقل من دولارين = 25 جنيه = 3000 جنيه شهريا لعائلة مكونة من اربعة افراد)