﻿80 في المئة معدل الفقر في الصومال

يعاني الصوماليون من الحرب الأهلية والتهور الاقتصادي ودمار البنى التحتية في البلاد. ويقدر حجم البطالة في الصومال بنحو ثلاثة ارباع عدد السكان. في حين يبلغ معدل الفقر ما معدله 80 في المئة من مجموع السكان.