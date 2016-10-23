﻿«تويتر» صيني يتفوق من حيث القيمة على نظيره الأصلي

لندن ـ «القدس العربي»: تمكن مؤخرا موقع «ويبو» الصيني، الشبيه بموقع تويتر العالمي الشهير، من التفوق على نظيره الأمريكي من ناحية القيمة السوقية للمرة الأولى.

ويرجع هذا التفوق لانخفاض القيمة السوقية للموقع الأمريكي في ظل معاناته في النمو وكسب مستخدمين جدد، كما فقد في العام الماضي أكثر من 5 ملايين مستخدم نشط، لتنخفض قيمته.

وتقدر القيمة الحالية لـ«ويبو» الذي تأسس عام 2009 بـ11.35 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة تويتر «الأصلي» أقل قليلا وتحديدا 11.34 مليار دولار، وفقا لتقارير متخصصة.

ونجح ويبو، على خلاف تويتر، في جذب مستخدمين جدد بلغ عددهم 70 مليونا العام الماضي ليصل إجمالي مستخدميه 282 مليونا.

الجدير بالذكر أن قيمة «ويبو» خلال الاكتتاب العام في 2014 كانت تبلغ 3.4 مليار دولار، بالمقارنة مع تويتر الذي كانت قيمته خلال الاكتتاب تقدر بـ26.8 مليار دولار.