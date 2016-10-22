﻿وفاة ناشط من القسام في انهيار نفق وسط قطاع غزة

غزة (الأراضي الفلسطينية) – أ ف ب: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان أحد نشطائها توفي السبت في حادث انهيار نفق تابع لها بالقرب من الحدود مع اسرائيل جنوب مدينة غزة.

وقالت القسام في بيان انها «تزف المجاهد انس سلامة ابو لاشين من سكان مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة الذي استشهد اثر انهيار نفق للمقاومة» شرق مخيم المغازي القريبة من الحدود مع اسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر طبي ان جثة القتيل نقلت إلى مستشفى «شهداء الاقصى» في وسط القطاع.

وتواصل حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ تسع سنوات حفر الانفاق التي استخدم بعضها لشن هجمات ضد اسرائيل خلال الحرب الأخيرة صيف 2014.

وقتل أكثر من 15 ناشطا غالبيتهم من نشطاء القسام في حوادث انهيار انفاق خلال الأشهر القليلة الماضية في القطاع.