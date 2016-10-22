البيت الأبيض يندّد باستخدام قوات النظام السوري غازات سامة





واشنطن- رويترز- ندّد البيت الأبيض السبت باستخدام قوات النظام السوري أسلحة كيماوية، بعد أن خلص تحقيق دولي إلى أن هذه القوات مسؤولة عن هجوم ثالث بالغاز السام في الحرب الدائرة في سوريا.

وأنحى التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهراً للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية باللوم على قوات النظام السوري في هجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس آذار 2015، وفقاً لنص للتقرير اطلعت عليه “رويترز″.

وفي أغسطس آب أنحى التقرير الثالث للتحقيق باللوم على النظام السوري في هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 ابريل نيسان 2014 وفي سرمين في 16 مارس آذار 2015 وقال إن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” استخدموا غاز خردل الكبريت .

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض نيد برايس في بيان السبت “ندين بأقوى العبارات الممكنة تحدي نظام الأسد للأعراف الدولية الراسخة ضد استخدام الأسلحة الكيماوية وتخلي سوريا عن التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها عام 2013″.

وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق. ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن.