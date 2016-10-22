البشير يصف اتهامات “منظمة العفو” لقواته باستخدام أسلحة كيميائية في دارفور بأنها “كاذبة”

الخرطوم- أ ف ب- وصف الرئيس السوداني عمر البشير السبت اتهامات “منظمة العفو الدولية” بأنها “كاذبة”، وذلك بعد أن كانت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد تحدثت عن هجمات كيميائية نفذتها القوات السودانية ضد مدنيين في دارفور (غرب).

وقال البشير، وهو يتحدث في اجتماع لـ “حزب المؤتمر الوطني”، “لقد تابعتم خلال الأيام الماضية الادعاءات الكاذبة لمنظمة امنستي انترناشونال (منظمة العفو) حول استخدام أسلحة كيميائية، وهذه ادعاءات كاذبة وفارغة”.

واتهمت “منظمة العفو الدولية”، في تقرير الشهر الفائت، القوات السوادنية بأنها شنّت نحو 30 هجوماً بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر ضد بلدات في منطقة جبل مارة بدارفور في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقاً ضد المتمردين.

ورجحت “منظمة العفو” أن يكون “ما بين 200 و250 شخصاً قد قتلوا نتيجة تعرّضهم لمواد كيميائية، (…) غالبيتهم أطفال”، وذلك خلال هجمات وجهت أصابع الاتهام فيها إلى السودان الموقع منذ العام 1999 على معاهدة لمنع الأسلحة الكيميائية.

وتضمن تقرير المنظمة صوراً لأطفال أصيبوا في الهجمات وصوراً بالاقمار الصناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية.

وأصبحت دارفور منذ 2003 مسرحاً لمعارك دامية عندما حمل متمردون يتحدرون من اقليات اتنية السلاح ضد سلطة الخرطوم، فشن البشير حملة معاكسة عنيفة.

ومذذاك الوقت تقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بـ300 الف، فضلاً عن 2،5 مليون نازح.