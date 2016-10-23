المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يطلب تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة أيام

عدن- أ ف ب- دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد السبت إلى تمديد وقف إطلاق النار في اليمن ثلاثة أيام إضافية، رغم أنه لم ينجح في وقف الأعمال القتالية بالكامل.

وقال ولد الشيخ أحمد في بيان على فيسبوك إنه مع اقتراب انتهاء الساعات الـ72 المحددة لوقف الأعمال القتالية السبت، فإنه يدعو أطراف النزاع إلى الاتفاق على تمديدها 72 ساعة قابلة للتجديد.

وانتهت الهدنة فعليا عند منتصف ليل الجمعة السبت بالتوقيت المحلي (21،00 ت غ).

واعتبر ولد الشيخ أحمد أن وقف إطلاق النار “صمد بشكل عام رغم الانتهاكات” التي نسبت الى طرفي النزاع في مناطق عدة.

وأوضح في البيان “لاحظنا في الأيام الأخيرة أن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية تم توزيعها في العديد من المناطق المتضررة، وقد تمكن موظفو الأمم المتحدة من الوصول إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها سابقا. ونود أن تستمر هذه الجهود وأن يتم توسيع نطاقها في الايام المقبلة”.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون من جهتهم السبت إن معارك ضارية اندلعت ليل الجمعة بين المتمردين اليمنيين والقوات الموالية للحكومة على الحدود مع السعودية رغم الهدنة.

وأضاف مصدر عسكري أن طائرات قوات التحالف التي تقودها السعودية لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي قصفت ما يشتبه في أنها منصات لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين شرق صنعاء في وقت متأخر الجمعة.

وتأتي الغارات الجوية بعد اعتراض صواريخ باتريوت لصاروخين أطلقهما المتمردون الخميس فوق مأرب، شرق العاصمة التي يسيطرون عليها.

وبدأ سريان الهدنة قبل منتصف ليل الأربعاء للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية في اليمن حيث قتلت الحرب الآلاف وخلفت ملايين المشردين.

وكان الشيخ أحمد قال في بيان سابق إنه يجري اتصالات مع الطرفين في محاولة لتمديد وقف إطلاق النار بهدف “إيجاد بيئة مواتية لسلام دائم” في اليمن.

وقد التقى مساء الجمعة نائب الرئيس علي محسن الأحمر في الرياض، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال الاحمر إن القوات الحكومية “تمارس ضبط النفس″ مشددا على أن هناك أوامر بـ”التزام الهدنة واحترام جهود الأمم المتحدة”.

لكنه اتهم المتمردين بارتكاب 449 خرقا في غضون 24 ساعة بعد سريان وقف إطلاق النار.

إلا أن إعلام الحوثيين اتهم التحالف بشن غارات في كل مناطق البلاد، بما فيها محافظات صنعاء وصعدة والجوف شمالا وشبوة جنوبا.

- غارة بطائرة بلا طيار

وقتل المسؤول البارز في التمرد حسن الشرفي في اشتباكات على الحدود ليل الجمعة في محافظة صعدة الشمالية، معقل الحوثيين المدعومين من ايران، بحسب مسؤولين عسكريين.

واكد مسؤول عسكري أن المتمردين انتزعوا اثنتين من التلال في منطقة علب الحدودية من القوات الحكومية التي كانت تقدمت سابقا انطلاقا من السعودية.

وقتل 9 متمردين و4 من الجنود الموالين للحكومة في اشتباكات السبت على المشارف الغربية لبلدة ميدي الشمالية الغربية القريبة من الحدود السعودية وساحل البحر الاحمر. واندلع القتال عندما تقدمت قوات باتجاه ميدي في محاولة لاستعادتها.

والهدنة التي انتهت منتصف ليل الجمعة السبت هي السادسة منذ تدخل قوات التحالف بقيادة السعودية في اذار/ مارس العام الماضي لدعم حكومة هادي بعد سيطرة الحوثيين على اجزاء من البلاد.

وقتل نحو 6900 شخص في النزاع، اكثر من نصفهم مدنيون، فيما شرد ثلاثة ملايين ويحتاج ملايين آخرون لمساعدات غذائية اضافية.

من جهة أخرى قتل خمسة يشتبه في أنهم من مسلحي القاعدة، بينهم زعيم محلي، ليل الجمعة السبت في غارة لطائرة بلا طيار في محافظة مأرب شرق صنعاء، وفق مسؤول امني. وكان المسلحون في عربة استهدفت في منطقة وادي عبيدة.

وواشنطن هي الوحيدة التي تشغل طائرات بلا طيار في اجواء اليمن، إلا أنها نادرا ما تصدر تصريحات حول حملتها ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره الاخطر.

والثلاثاء قتل ثمانية يشتبه في أنهم من مسلحي القاعدة، في غارة نفذتها طائرة بلا طيار في جنوب اليمن.