نتنياهو يشكر لنظيره الإيطالي موقفه من قرار اليونسكو حول القدس المحتلة

القدس المحتلة- أ ف ب- شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت لنظيره الإيطالي ماتيو رينزي موقفه من القرار الذي اتخذته منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) حول القدس الشرقية المحتلة.

وتبنت اليونسكو الثلاثاء قرارا حول القدس الشرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني وتحتج عليه اسرائيل بشدة، معتبرة انه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة.

وكان رينزي انتقد بشدة الجمعة قرار اليونسكو وقال إن ايطاليا التي امتنعت عن التصويت على القرار ستعارضه في المستقبل.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء الاسرائيلي أن رينزي أبلغ نتنياهو بأنه “سيعمل على التأثير على مواقف الدول الأوروبية الأخرى” خلال جلسات التصويت في المستقبل.

ويتطرق نص القرار الذي اعتمدته اليونسكو إلى إدارة اسرائيل للمواقع الدينية الفلسطينية واثار غضب ‘سرائيل لاستخدامه اسم المسجد الاقصى والحرم القدسي للاماكن المقدسة في القدس الشرقية بدلا من جبل الهيكل وهو الاسم اليهودي لنفس المكان.

وكان رينزي اعتبر بعد تبني اليونسكو للقرار انه “لا يمكن الاستمرار في هذه المذكرات التي تهدف لمهاجمة إسرائيل مرة في الامم المتحدة واخرى في اليونسكو. والقول إن القدس واليهودية ليس بينهما علاقة يشبه القول إن الشمس تنشر الظلام”.

واردف “اذا كان لا بد من كسر الوحدة الأوروبية حول هذا الموضوع، فلتكسر”.