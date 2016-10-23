آلاف الفنزويليات يتظاهرن ضد مادورو في كراكاس

كراكاس- أ ف ب- خرجت آلاف النساء الفنزويليات السبت في مسيرة في كراكاس رفضا لتجميد الاستفتاء ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا يحظى بشعبية، وهتفن “فنزويلا الشجاعة ستتحرر!”، وذلك قبل تظاهرة كبرى للمعارضة الأربعاء.

وقالت ليليان تينتوري زوجة أحد اقطاب معارضة يمين الوسط ليوبولدو لوبيز المسجون حاليا “نحن مستعدات للعصيان المدني (…) نحن ذاهبات إلى المواجهة في الشارع، وسنتوصل إلى (اجراء) الاستفتاء”.

وانطلقت مسيرة “الجريئات” صباح السبت من أربع نقاط في العاصمة الفنزويلية، قبل وصولها إلى طريق فرانشيسكو فاجاردو السريع والرئيسي في كراكاس.

وكتبت النائبة السابقة ماريا كورينا ماتشادو المقربة من المعارضة على تويتر “اليوم تبدأ مرحلة جديدة من النضال ضد الدكتاتورية، الخطوة الأخيرة”.

وقالت ماريا دو جيفارا (65 عاما) وهي جدة لستة أحفاد “ما عدنا نستطيع أن نتحمل! لا يوجد غذاء ولا دواء، ولا مستقبل لأحفادي أو للفنزويليين في ظل هذه الحكومة (…)”.

وقد نجمت هذه الاندفاعة الجديدة للمعارضة الفنزويلية التي تترافق فيها الازمة السياسية مع ازمة اقتصادية حادة، عن الاعلان الخميس عن تعليق جمع التواقيع الذي يعد خطوة تسبق تنظيم الاستفتاء حول بقاء او تنحي مادورو في الرئاسة التي يشغلها منذ 2013 بعد وفاة هوغو تشافيز.