انتشار زراعة الخشخاش في أفغانستان مع تحقيق طالبان مكاسب

فيينا- رويترز- أكدت الأمم المتحدة الأحد أن زراعة الخشخاش في أفغانستان المصدر الرئيسي للهيروين في العالم زاد إلى ثالث أعلى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاما في الوقت الذي يحقق فيه تمرد طالبان تقدما.

وفي النتائج الرئيسية للمسح السنوي للخشخاش في أفغانستان الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة قال المكتب إن إجمالي مساحة الأرض المخصصة لزراعة الخشخاش زادت عشرة في المئة في 2016 إلى 497 ألف فدان.

وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة إن “المسح يظهر تغيرا مثيرا للقلق في اتجاه الجهود الرامية إلى مكافحة المشكلة المستمرة المتعلقة بالمخدرات وتأثيرها على النمو والصحة والأمن”.

وساهم عدم إحكام سيطرة الحكومة على الأمن في مناطق كثيرة في انهيار جهود إبادة الخشخاش وهي طريقة أيدتها الولايات المتحدة بعد أن قادت غزوا لأفغانستان عام 2001 عندما كانت تحت حكم طالبان.

وقال فيدوتوف إن عمليات “الإبادة تراجعت بشكل كبير إلى 355 هكتارا وهو تراجع بنسبة نحو 91 في المئة”.

وقال التقرير إن زراعة الخشخاش امتدت أيضا إلى مناطق جديدة مع تراجع عدد الاقاليم الخالية من الخشخاش من 14 إلى 13 من إجمالي 34 إقليما.