قوات البيشمركة تتحرك لاستعادة بعشيقة من تنظيم الدولة

الموصل- الأناضول- بدأت قوات الإقليم الكردي بالعراق البيشمركة، صباح الأحد، تحركًا لاستعادة بلدة بعشيقة، شمال شرقي الموصل بمحافظة نينوى، من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وأفاد مراسل الأناضول أن البيشمركة بدأت في الزحف إلى البلدة، من محوري بعشيقة والنوران.

في هذه الأثناء، تشهد قرية الإمام رضى الواقعة على بعد عدة كيلومترات من بعشيقة، اشتباكات عنيفة بين قوات البيشمركة ومسلحي التنظيم.

وكان من اللافت وجود عناصر نسائية في صفوف القوات الكردية، وقوات أمريكية في عملية الأحد على الخطوط الأمامية للجبهة.

وتمكن الجيش العراقي، يوم السبت، من السيطرة تمامًا على قضاء الحمدانية وناحية برطلة جنوب شرق الموصل.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوى، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بقوات الحشد الشعبي، وقوات حرس نينوى (سنية)، إلى جانب قوات البيشمركة، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “داعش”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.