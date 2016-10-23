مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار أنبوب غاز وسط روسيا

موسكو- د ب أ- أفادت وسائل إعلام روسية بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم الأحد جراء انفجار أنبوب غاز في أحد المباني السكنية بوسط روسيا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن وزارة الطوارئ أن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في البناء.

وأوضحت الوزارة أن انفجار الغاز وقع فجر الأحد في الطابق التاسع بأحد المباني السكنية بمدينة ريازان، ما أدى إلى إلحاق أضرار بسبع شقق في المبنى وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم طفل.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المدينة، وأن 57 شخصا تم إجلاؤهم من مكان الحادث ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت.

ويشارك نحو 200 شخص من رجال إطفاء الحرائق والطوارئ، إضافة إلى 45 قطعة من الآليات، في إزالة آثار هذا الحادث، بينما بدأت السلطات بالتحقيق في ملابساته.