قتيل وجريحان بانفجارين في حديقة عامة يابانية

طوكيو- أ ف ب- قتل رجل واصيب اثنان آخران الأحد في حديقة عامة يابانية من جراء انفجارين متزامنين، كما اعلن رجال الاطفاء.

وقد وقع الانفجاران في حديقة اوتسونوميا العامة التي تبعد مئة كلم شمال طوكيو بعيد الساعة 11,30 (2,30 ت غ)، كما قال متحدث باسم الجهاز المحلي للحرائق والاغاثة.

ولم تعرف على الفور أسباب الانفجارين.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس “عثر على شخص مقتولا”. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

واضاف “لم يعرف على الفور اعمار الضحايا الثلاثة وان كانوا رجالا او نساء”.

ووقع أحد الانفجارين في موقف للسيارات يستخدمه رواد الحديقة العامة.

وبثت شبكة (ان اتش كاي) العامة صورا لسيارة محترقة كان رجال الاطفاء يرشونها بالمياه.