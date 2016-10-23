الجيش التركي يعلن قصف عشرات الأهداف الكردية في شمال سوريا

اسطنبول- القاهرة- د ب أ- أعلن الجيش التركي الأحد قصف أكثر من 50 هدفا للمسلحين الأكراد في شمال سوريا.

وأكد المرصد السورية لحقوق الإنسان أن القوات التركية جددت صباح الأحد قصفها لمناطق في قريتي حربل والشيخ عيسى اللتين تسيطر عليهما “قوات سوريا الديمقراطية” (التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون فيها) وسط تحليق لطائرات استطلاع في سماء المنطقة.

ويأتي القصف بالتزامن مع اشتباكات مستمرة على الأرض بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والقوات التركية والفصائل المدعومة منها من جانب آخر.

وكانت غارات جوية شنها سلاح الجو التركي الأربعاء الماضي على مناطق سيطرة الأكراد قد أسفرت عن مقتل العشرات، ما دفع الحكومة السورية إلى التهديد بإسقاط الطائرات التركية.