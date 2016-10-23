اندلاع أعمال عنف قبل إخلاء مقرر لمخيم للاجئين في مدينة كاليه الفرنسية

كاليه- د ب أ- ذكرت تقارير أن اضطرابات اندلعت الأحد، حيث انتقد السكان في مخيم “الغابة” سئ السمعة في مدينة كاليه الفرنسية استعدادات الحكومة لاغلاق المخيم مترامي الاطراف الواقع شمال فرنسا.

وبدا في الإمكان رؤية عشرات الاشخاص وهم يلقون الحجارة على الشرطة، في صور نقلتها قناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية الفرنسية. وردت السلطات بالغاز المسيل للدموع.

وتريد فرنسا إغلاق المخيم، الذي يأوي نحو 6500 مهاجرا، بدءا من غد الاثنين ونقل سكانه إلى مخيمات رسمية في مختلف أنحاء البلاد.