تنظيم الدولة يشن هجوما على قضاء الرطبة في محافظة الأنبار العراقية

القاهرة- بغداد- د ب أ- أفاد قائممقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار العراقية (380 كلم غرب بغداد) عماد الدليمي الأحد بأن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” هاجم القضاء من ثلاثة محاور، مناشدا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال تعزيزات عسكرية.

وقال الدليمي في تصريح لموقع (السومرية نيوز): “نناشد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل العاجل من خلال إرسال تعزيزات عسكرية وطيران، وذلك بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش من ثلاثة محاور على الرطبة”.

وأضاف الدليمي أن “قطعات مشتركة من الجيش العراقي وفوج الطوارئ وحرس الحدود وأبناء العشائر تشتبك مع عناصر التنظيم على أطراف الرطبة”.

ويشار إلى أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، إلا أنها تتعرض بين الحين والآخر لهجمات يشنها التنظيم على القضاء والمناطق المحيطة به.