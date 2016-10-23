“الإخوان المسلمين” في الأردن: لا علاقة لنا بحزب سالم الفلاحات

عمان- د ب أ- أكدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الأحد أنه لا صلة لها بالحزب السياسي الذي يعمل المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات على تأسيسه مع آخرين ويحمل مسمى “الشراكة والإنقاذ”.

وقالت الجماعة في تصريح صحفي إن مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية لم تتخذ قراراً بالموافقة على المشاركة في تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه، مؤكدة على “ضرورة الالتزام بالمؤسسية في الجماعة، والقرارات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية وعدم انتساب أعضاء الجماعة إلى هذا الحزب بدون قرار رسمي من الجماعة”.

وكانت صحيفة “الغد” الأردنية أفادت بأن الفلاحات قدم الخميس الماضي إخطارا أوليا إلى مديرية شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتأسيس حزب سياسي مع 28 آخرين من الأعضاء.

ونقلت عن الفلاحات القول إن الحزب الجديد لن يكون منافسا لحزب جبهة العمل الإسلامي الحزب الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين.