الجيش العراقي يعلن مقتل مساعد بارز لـ”البغدادي” في غارة جوية جنوب الموصل‎

العراق- الأناضول- أعلن الجيش العراقي، الاحد، مقتل أحد أبرز مساعدي أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، وعدد من مرافقيه، في غارة جوية جنوب مدينة الموصل (شمال).

وقال بيان لقيادة طيران الجيش العراقي، وصل الأناضول نسخة منه، إن “ضربة جوية بناء على معلومات استخبارية استهدفت موقع تواجد أبو أسامة، أحد معاوني زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في بلدة تلسقف قرب الموصل”.

وأضاف أن “القصف أدى لمقتل القيادي بداعش وعدد من معاونيه”.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي)، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل، من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “داعش”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.