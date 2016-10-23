وزير الدفاع الأمريكي يصل الى أربيل قادماً من بغداد

أربيل- الأناضول- وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، صباح الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة الإقليم الكردي في العراق، قادماً من بغداد.

وحلّ كارتر على متن طائرة عسكرية، وكان في استقباله كل من نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة، وكريم شنكالي، وزير “البيشمركة” بالوكالة (قوات الإقليم الكردي)، وفؤاد حسن رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وسفين دزايي، المتحدث باسم الحكومة، بحسب مارسل الأناضول.

والسبت، وصل وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، في زيارة غير معلنة بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل ثاني أكبر مدن البلاد، من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وطرح كارتر، عرضاً من الحكومة التركية لمشاركة قواتها في معركة تحرير الموصل، غير أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي رفضها.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة”، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل، من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة تنظيم الدولة “داعش”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.