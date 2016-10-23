رئيس البرلمان العراقي: ثورات الربيع العربي أنتجت خارطة تداخل فيها العنف والعنف المضاد

بغداد- د ب أ- اعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأحد أن ثورات الربيع العربي أنتجت خارطة سياسية جديدة تداخل فيها العنف والعنف المضاد ونتج عنها تشكل تحالفات متضادة.

وقال في كلمة في الاجتماع التشاوري بين لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وسفراء الاتحاد الأوروبي في العراق: “في الوقت الذي نحذر فيه من اليأس من نتائج أي حوار حول أية مشكلة إقليمية أو عالمية فإننا ندعو إلى استثمار أي قاسم مشترك يفضي إليه الحوار لتأسيس لبنة جديدة وصولا إلى النتائج الإيجابية المتوخاة”.

وشدد على ضرورة المضي في الحوار بصرف النظر عن نتائجه لما قد يتضمنه من فرص.