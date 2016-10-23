صائب عريقات يطالب المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل

رام الله - د ب أ – طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، كلاَ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا بالتحرك لممارسة الضغط السياسي اللازم على السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديها في الثلاجات أو مقابر الأرقام.

ودعا في رسائل رسمية متطابقة، إلى الضغط على إسرائيل لتقديم قائمة كاملة لجميع الجثامين المحتجزة، وتقديم معلومات عن موقع الدفن، واختبار الحمض النووي للتأكد من تحديد الجثامين بدقة، وإطلاق سراحها جميعها.

واعتبر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الدوافع وراء سياسة احتجاز الجثامين هي “الإمعان في إذلال أبناء شعبنا وتعزيز السيطرة والهيمنة عليهم، والثأر، وإخفاء الأسباب الحقيقية للوفاة”.