قوات عراقية وكردية تتعقب مسلحي “الدولة” في كركوك

كركوك - د ب أ – ذكرت مصادر من الشرطة العراقية الأحد، أن القوات العراقية بالتعاون مع قوات البيشمركة والأسايش الكردية، تواصل عمليات تعقب من تبقى من مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية وسط مدينة كركوك.

وقالت المصادر، إن “عمليات تطهير مدينة كركوك من عناصر الدولة مستمرة، وفي هذا الإطار تم تطويق وقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وسط مدينة كركوك عند الجسر الرابع، واعتقال مسلح آخر كان متحصنا فوق بناية غازي مول”.

وذكرت أن “عمليات التفتيش مستمرة من قبل قوات الشرطة والأسايش والبيشمركة لتعقب المسلحين”.

وشهدت مدينة كركوك الجمعة الماضية اضطرابات أمنية بعد قيام عناصر من الدولة بالسيطرة على مبان حكومية، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من مئة.