خفر السواحل الايطالي: 14 قتيلاً و5700 ناج خلال عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

روما - د ب أ – ذكر خفر السواحل الايطالي، أنهم انتشلوا 14 جثة وأنقذوا حوالي 5700 شخص في عمليات لإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، خلال الساعات الـ48 الماضية.

ونقلت وكالة الانباء الايطالية “أنسا” عن المسؤول المحلي بوزارة الداخلية جيراردا بانتالون، قوله إن حوالي 463 مهاجراً وجثة امرأة حبلى في العشرينيات من عمرها وصلوا إلى ميناء نابولي صباح الاحد.

وفي صقلية، من المقرر أن ينزل إجمالي 3300 مهاجر تقريباً في خمسة موانئ مختلفة، خلال الساعات الـ24 المقبلة، حسب الوكالة الايطالية. كما ستصل إلى هناك أيضاً سبع جثث.

وكان خفر السواحل قد ذكر السبت، أنه نسق 20 عملية إنقاذ خلال اليوم، تم فيها اعتراض حوالي 2400 شخص.وقبل ذلك بيوم، تحدث خفر السواحل عن 24 مهمة في البحر، تم فيها انتشال حوالي 3300 شخص.

وتم انتشال سبع من الجثث الجمعة، وسبع جثث أخرى السبت، طبقاً للبيانين الصادرين من خفر السواحل.

وتمثل إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.

وطبقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وصل 146381 مهاجراً خلال العام إلى إيطاليا حتى الآن، وقدرت المنظمة أن 3654 مهاجراً توفوا أو فقدوا خلال عبور البحر المتوسط هذا العام.