مصادر: قوات البيشمركة الكردية تسيطر على الطريق الرئيسي بين بعشيقة والموصل

الموصل - د ب أ – أفاد مصدر في قوات البيشمركة الكردية الأحد، بأن القوات سيطرت على الطريق الرئيسي بين بعشيقة والموصل.

وقال المصدر، إن “قوات البيشمركة سيطرت على الطريق الرئيسي بين بعشيقة والموصل، وأضحت تحاصر الموصل من الجهات الشرقية والجنوبية والشمالية”.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات البيشمركة، تحاصر الدولة في قرى خورسيباد وچمكى وديريك على أطراف بعشيقة محاصرة كاملة وتستعد لاقتحامها.

وقال اللواء حجّي خدر، وهو قيادي ميداني، إن “قوات البيشمركة تقطع الطريق بين بعشيقة والموصل وأن قوات البيشمركة على بعد 11 كلم من الموصل من جهة شمال شرقي المدينة”.

وأضاف أن “قوات البيشمركة فجرت سيارتين مفخختين لداعش أثناء محاولتهما استهداف البيشمركة التي تسيطر على الطريق الرئيسي، كما فجر طيران التحالف سيارة مفخخة أخرى في نفس المنطقة”.