سمير غانم: زواج ابنتي سيكون الأكبر في الوسط الفني والفرح ليس في الجونة

القاهرة ـ بعد أن نفى الفنان حسن الرداد أكثر من مرة، طيلة عامين وجود علاقة حب تجمعه بالفنانة إيمي سمير غانم، قررا الزواج بعيداً عن أعين الصحافة والإعلام، لكن والد العروس صرح لإحدى المواقع المصرية بأن الفرح ليس في الجونة كما أعلنت المواقع الفنية.

وقال الفنان الكوميدي سمير غانم في تصريحات نقلها موقع “اتفرج”، أن عرس ابنته الصغرى إيمي سوف يشهد ترتبيات كبيرة، ويحمل طابع خاص، ويتوقع أن يكون أحدث وأكبر عرس في الوسط الفني.

وأضاف أن عرس ايمي سيحضره كل نجوم مصر، مؤكداً أنه يحلم أن تكون ابنته أسعد بنت في هذه اللحظات، ولكنه صرح أن الحفل لن يكون في الجونة، ساخراً “جونة ايه، أنا مش هربح حد وأقول الفرح فين”.