البيشمركة تسيطر على 3 قرى في الموصل

الموصل - الأناضول - سيطرت “البيشمركة” (قوات الإقليم الكردي شمال العراق)، الأحد، على 3 قرى جنوب مدينة الموصل بعد طرد عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” منها.

وقال رئيس الأركان العامة بالإقليم الجنرال جمال محمد، إن قواته حققت تقدماً على جبهتي “النوران” و”بعشيقة”، في اليوم السابع لعملية استعادة الموصل.

وأضاف أن “البيشمركة سيطرت على 3 قرى هي الفاضلية وتربزا وعمر قامجي”.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن “التقدم إلى القرى الأخرى مستمر”.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة “، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل، من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “الدولة” الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/حزيران 2014.