راقصة مصريّة متهمة بممارسة الرذيلة ونشر مقاطع اباحية

القاهرة ـ كشفت التحقيقات مع راقصة مصريةوزوجها متهمين بممارسة الرذيلة والدعوة اليها، وتصوير مقاطع فيديو إباحية ونشرها عبر مواقع الإنترنت، قيام الراقصة بالجمع بين زوجين بعقود زواج عرفية، وتم ضبط المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجيزة.

الراقصة شهيرة باسم “رودي” متزوجة من كوافير يدعى “محمد.ر”، حيث اعترفت بأنها كانت تصور مقاطع فيديو إباحية بصحبة زوجها المضبوط معها، وتنشرها على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة وممارسة الرذيلة معهم مقابل مبالغ مالية، تصل الى 3 آلاف جنيه في الليلة الواحدة.

وأضافت المتهمة أنها تجمع بين زوجها المقبوض عليه وزوجها الأول، وأنها تزوجت من المتهم لاعتقادها أن زوجها الأول طلقها، واعترف زوج المتهمة الكوافير أنه كان يشاركها في تصوير مقاطع فيديو إباحية لها ونشرها على شبكة الدعارة للحصول على نسبة من المبالغ التي تتقاضاها من راغبي المتعة.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.