وزير الاقتصاد الايطالي يحذر الاتحاد الاوروبي من رفض خطط بلاده بشأن العجز

روما - د ب أ – حذر وزير الاقتصاد الايطالي بيير كارلو بادوان الاحد، من أن رفض خطط الانفاق في بلاده “سيكون بداية النهاية” بالنسبة للاتحاد الاوروبي، فيما شددت إيطاليا لهجتها في نزاعها المستمر مع بروكسل.

وتعتزم إيطاليا لان يصل العجز في الميزانية لعام 2017 نسبة 3ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما في نيسان/إبريل الماضي، اتفقت مع المفوضية الاوروبية لان يصل العجز إلى 8ر1 بالمئة.وتقول إيطاليا إنها تحتاج أموالاً إضافية لازمة الهجرة وإعادة الإعمار بعد الزلزال.

وقال بادوان في مقابلة مع صحيفة (لا ريبابليكا) “تحتاج أوروبا لأن تختار أي جانب تؤيده”.

وأضاف الوزير أن أوروبا يمكن إما أن تعترف بالتكاليف المرتبطة بجهود إيطاليا لإنقاذ المهاجرين واستقبالهم، أو”الذهاب للخيار المجري، الذي يضع أسواراً أمام المهاجرين، والذي يتعين أن يتم رفضه”.

وتابع بادوان أن “ذلك سيكون بداية النهاية” بالنسبة للاتحاد الاوروبي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المفوضية الاوروبية تطالب تشديد طفيف للميزانية في إيطاليا، والذي سيخفض العجز للعام المقبل ليصل إلى 2ر2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.لكن رئيس الوزراء ماتيو رينزي يبدو أنه غير مستعد لحل وسط.

وقال الجمعة بعد قمة للاتحاد الاوروبي في بروكسل “بنود قانون الميزانية لن تتغير.”