نادل فلبيني “يفضح” شرطي إماراتي مارس الجنس معه

دبي ـ اتُهم نادل يحمل الجنسية الفلبينية بمحاولة ابتزاز رجل شرطة إماراتي بمبلغ 8 آلاف درهم ، زعم أنه مارس الجنس معه، وذلك بعدما نشر صورة عبر موقع “إنستغرام”، صحبها بتعليق أن هذا الشرطي مثلي الجنس، ويدفع الأموال مقابل الممارسة.

وقال النادل الفلبيني، 29 عامًا، إنه كان على علاقة جنسية مع الشرطي لمدة عام، قبل أن ينشر هذه الصورة عبر “انستغرام”، لافتًا إلى أن الشرطي مثلي الجنس، ويمارس الجنس مع الرجال مقابل المال.

ونشر النادل أيضًا، عبر حساب مزور بموقع “انستغرام”، رقم الهاتف الشخصي لضابط الشرطة في فبراير/شباط الماضي.

وقال الشرطي، وفقًا للسجلات، إن أحد أصدقائه أخبره أن صورته بزي الشرطة منشورة على موقع “انستغرام”.

وعندما ذهب الشرطي لإبلاغ السلطات، تم القبض على النادل وبرفقته رجلان، وأحيل إلى النيابة العامة لمزيد من الاستجواب.

واتهمت النيابة النادل الفلبيني بالابتزاز، والافتراء والحط من ضابط الشرطة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة الجنس معه بالتراضي.

وفي الوقت نفسه، أحيل الشرطي إلى محكمة جنح دبي، بتهمة ممارسة الجنس بالتراضي مع النادل.

وقالت صحيفة “غولف نيوز″، إن النادل اعترف، الخميس، أمام محكمة دبي الابتدائية بجميع التهم الموجهة إليه، وقال ممثلو الادعاء إن الفلبيني مارس الجنس بالتراضي مع الشرطي، وحاول ابتزازه وتشويه صورته، إذا لم يدفع له 8 آلاف درهم.

وسيقوم رئيس القضاة بتسليم الحكم يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.