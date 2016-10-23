العثور على 500 حمار مسلوخي الجلود في إحدى القرى المصرية

القاهرة ـ قال المهندس محمد عبد الله مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، السبت، إن أهالي قرية الشوادفية التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوي بمركز كفرالشيخ، عثروا على 500 حمارًا بترعة الجعفرية المارة أمام قرية الشوادفية.

وأضاف عبد الله، في تصريحات صحافية، أنه لم يتبين بعد مصدر ملقي تلك الحمير بالترعة، وبمراجعة مسئول الري، رجحوا أنها قادمة من ترعة القاسم التي يلقى بها نفايات محافظتي الغربية والمنوفية، التي تجرى مياهها بترعة الجعفرية، التي تصب في نطاق محافظة كفرالشيخ.

يذكر أن أهالي من نفس القرية، عثروا على 118 حمارًا مسلوخي الجلود، منذ حوالي أسبوعًا، فى نفس الترعة، ولم يتبين بعد مصدر ملقي تلك الحمير.