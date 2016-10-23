ابتكار خدمة الكترونية في إسبانيا تساعد على الاسترخاء والنوم

مدريد ـ تمكن تقنيون إسبان من ابتكار خدمة إلكترونية تساعد مستخدميها على النوم والتغلب على الأرق، من خلال تسجيلات مصورة تتضمن عروض باليه، أو حصص في الفيزياء الكمية التي تساعد على الاسترخاء.

وأطلق العاملان الذي ابتكرا هذه الخدمة في قطاع الإعلانات بمدينة برشلونة اسم “نابفليكس” عليها، وهي الرديف المحلي للبرنامج الأميركي للتسجيلات المصورة “نتفليكس”.

وقدمت الخدمة حوالي 60 تسجيلاً مصوراً على موقع التواصل الاجتماعي، “يوتيوب”، حسبما أوضح أحد مؤسسي الخدمة والخبير الإعلامي فيكتور غوتيريز دي تينا.

ومن مزايا الخدمة، يمكن للمتابعين مشاهدة عد عكسي لساعات أو تسجيل لزخات مطر تهطل على النوافذ، أو لزفاف الشقيقة الكبرى للعاهل الإسباني فيليبي السادس أو وثائقي عن حياة دببة الباندا.

وتكمن الفكرة في تقديم عروض تلفزيونية بطيئة والخدمة مجانية، في الوقت الذي يسجل إقبال الإسبان على القيلولة تراجعاً في الأعوام الماضية، إذ أن 16 في المئة فقط يمارسونها يومياً وفق تحقيق يعود إلى العام 2009.