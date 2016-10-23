الرئيس الايراني يرى كلينتون وترامب كالاختيار بين السيء والأسوأ

طهران - أ ف ب – قال الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد، انه لا يفضل أياً من المرشحين للانتخابات الرئاسية الاميركية، الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، لأن الاختيار سيكون بين “السيء” والأسوأ” حسب قوله.

وأضاف روحاني في خطاب ألقاه في اراك في وسط ايران، “في الامم المتحدة، سألني رئيس احدى الدول اي من المرشحين كلينتون وترامب أفضل. فأجبته، هل أفضل السيء على الأسوأ ام الأسوأ على السيء”؟

وأعرب عن الاستياء ازاء سلوك المرشحين اللذين يتبادلان “الاتهامات والاهانات”.

وأضاف متسائلاً “هل نريد مثل هذه الديمقراطية في بلادنا او مثل هذه الانتخابات؟” وأجاب قائلاً “نفتخر بإسلامنا (…) ونحن فخورون بإيراننا واسلامنا”.

واعتبر ان الولايات المتحدة التي “تدعي ان لديها ديمقراطية منذ 200 عام (…) تفتقد الى الاخلاق”.

ولا تزال الولايات المتحدة “العدو” الرئيسي بالنسبة لإيران رغم توقيع اتفاق دولي في تموز/يوليو 2015 حول البرنامج النووي الايراني.

وقد تعهد ترامب بـ”تمزيق” الاتفاق في حال انتخابه رئيساً، ما دقع بالمرشد الأعلى اية الله علي خامنئي الى الرد مهدداً ترامب ب “الحرق”.