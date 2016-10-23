احتراق 15 شاحنة تابعة للجيش الألماني في بريمن

بريمن - د ب أ – ذكرت هيئة الإطفاء الألمانية أن 15 شاحنة تابعة للجيش الألماني، احترقت تماماً في ولاية بريمن الألمانية في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأوضحت الهيئة أن حجم التلفيات الناتجة عن احتراق هذه الشاحنات يصل إلى ملايين اليورو.

ولكن لم تسطع الشرطة حتى الآن تحديد إذا ما كان الحريق متعمداً أم لا.

وقال متحدث باسم الشرطة في بريمن صباح اليوم: “إننا نحقق في كل الاتجاهات”، لافتاً إلى أنه تم أيضا إشراك قسم أمن الدولة التابع للشرطة وهو القسم المختص بالجرائم ذات الخلفية السياسية.