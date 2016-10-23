إخماد حريق في معمل كبريت تسبب بحالات اختناق قرب الموصل

العراق - الأناضول – قال مصدر في الدفاع المدني العراقي، الأحد، إن فريقاً من الإطفائية تعمل على إخماد النيران في معمل للكبريت شمالي البلاد، تسببت الغازات المنبعثة منها بعشرات حالات الاختناق.

وأشعل مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية”، النيران في معمل كبريت “المشراق” يوم الجمعة الماضية قبل الفرار منه أمام تقدم القوات العراقية.

ويقع المعمل على بعد 50 كيلومتراً جنوب الموصل، حيث تشن القوات العراقية هجوماً واسع النطاق لانتزاعها من قبضة التنظيم المتشدد.

وينتشر في محيط المعمل، آلاف الجنود العراقيين، ولا يبعد الموقع كثيراً عن قاعدة القيارة الجوية، التي يتمركز فيها جنود أمريكيون.

وقال النقيب في الدفاع المدني نزهت السامرائي، إن فريقاً من الدفاع المدني يتولى حالياً (حتى الساعة 08:20 تغ) إطفاء الحريق في معمل كبريت المشراق.

وأضاف أن الحريق هائل، ويتطلب جهداً كبيراً للسيطرة عليه، ولا يمكن التكهن بالمدة اللازمة لإتمام هذه المهمة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني، يدرس إرسال فرق أخرى للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن، نظراً للضرر الكبير الذي تخلفه الغازات المنبعثة.

وكان معاون مدير عام صحة نينوى ليث حبابة، أبلغ أمس أن مستشفى ناحية القيارة جنوب الموصل، استقبل أكثر من 100 شخص أصيبوا بحالات اختناق، جراء انبعاث غازات سامة من احتراق كبريت المشراق.

وأوضح أن المصابين بينهم نساء وأطفال وحوامل، وجرى إنقاذهم جميعاً، مشيراً إلى عدم تسجيل حالات وفاة جراء استنشاق الغازات السامة.

وانطلقت فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد من الجيش و الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي)، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “الدولة”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/حزيران 2014.