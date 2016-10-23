يوفنتوس يفقد جهود ديبالا قبل 3 مواجهات هامة

روما ـ كشفت التقارير الطبية المبدئية، غياب الأرجنتيني ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس، عن صفوف الفريق، لمدة تتراوح بين 10-15 يومًا.

وتعرض ديبالا، لإصابة عضلية، خلال مواجهة يوفنتوس وميلان مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، بعد تسديده لكرة قوية في الدقيقة 33 من المباراة.

واضطر أليجري، لتغيير ديبالا وإشراك الكولومبي كوادرادو بدلا منه، بعد أن اشتكى من عدم قدرته على استكمال اللقاء.

وسيخضع ديبالا لفحوصات كاملة، لكن التشخيص المبدئي أكد غيابه لفترة تقترب من أسبوعين.

وتفقد السيدة العجوز خدمات ديبالا، خلال عدة مواجهات هامة، حيث سيغيب عن مواجهتي سامبدوريا ونابولي بالكالتشيو، وأولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.