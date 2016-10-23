كريستيانو رونالدو يعزز شائعات ارتباطه بابنة وكيل أعماله

لندن ـ رغم أن نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، يعيش أوقاتا عصيبة بسبب تراجع أرقامه التهديفية في الموسم الحالي، إلا أنه يأمل في تجاوز صيامه التهديفي أوروبيا ومحليا بأسرع وقت ممكن.

كريستيانو رونالدو ارتبط بعدة علاقات عاطفية، باءت جميعها بالفشل، ويبدو أنه حاليا يخطط لعلاقة أكثر جدية، مع انتشار أخبار علاقته بماريزا مانديز، ابنة وكيل أعماله خورخي مانديز.

وتربط علاقة وثيقة بين كريستيانو ووكيل أعماله مانديز، حيث اعتاد على مدحه في كل مناسبة، وعلى منحه هدايا قيمة للغاية، تقديرا لكل ما قام به من أجله وتطويره لعقوده الاحترافية.