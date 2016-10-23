قتلى وجرحى من قوات الأسايش في انفجار دراجة نارية في الحسكة بشمال شرقي سوريا

دمشق - د ب أ – صرحت مصادر مطلعة من مدينة الحسكة شمالي شرقي سوريا بسقوط قتلى وجرحى من قوات الشرطة الكردية (الأسايش)، جراء انفجار دراجة مفخخة الأحد.

وقالت المصادر، إن “ما لا يقل عن سبعة من عناصر الأسايش سقطوا بين قتيل وجريح، في انفجار دراجة نارية وضعت أمام مبنى إكثار البذار في حي المشرفة تم تفجيرها عن بعد لدى مرور سيارة لقوات الأسايش”.

ويخضع حي المشرقة في مدينة الحسكة لسيطرة الأسايش.

وتشهد المناطق التي يسيطر عليها الأسايش في مدينة الحسكة، تفجيرات متكررة كان آخرها استهداف صالة أفراح،وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح.