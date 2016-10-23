قوات الأمن الأفغانية تستعيد قضاء “غورماج” من طالبان

مزار الشريف - الأناضول – أعلن مصدر أمني أفغاني، الأحد، استعادة السيطرة على قضاء “غورماج” التابع لولاية فارياب شمالي البلاد، من حركة طالبان، بعد أسبوعين من سيطرة الأخيرة عليه.

وقال عبد الكريم يوريش، المتحدث باسم شرطة غورماج، إن عملية أمنية نفذتها عناصر أمنية، نجحت في استعادة القضاء المذكور، دون أن يذكر أي توقيت للعملية.

وأشار إلى أن القوات سيطرت على مركز القضاء، إلى جانب 17 مركز شرطة في محيطه.

ولفت إلى أن عناصر طالبان لاذوا بالفرار من القضاء فور سيطرة عناصر الأمن عليه.

ولم يصدر عن الحركة أي بيان بشأن العملية المذكورة.