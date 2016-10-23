جرحى في تفريق احتجاجات لنزلاء السجن المركزي بصنعاء

صنعاء - د ب أ – أفادت مصادر محلية يمنية، بسقوط عدد من الجرحى بين نزلاء السجن المركزي بالعاصمة صنعاء الأحد، وذلك خلال تفريق المسلحين الحوثيين احتجاجات لهم.

وقالت المصادر، إن المسلحين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على نزلاء السجن المركزي عقب أعمال شغب قاموا بها احتجاجاً على عدم توافر الماء والغذاء والدواء، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين المحتجين.

وأوضح ناشط حقوقي معني بقضايا السجناء في اليمن، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أدت إلى نقص المواد الغذائية والدواء المقدم لنزلاء السجن المركزي، لافتاً إلى أن هناك احتجاجات شبه يومية ينفذها النزلاء.