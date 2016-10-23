مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى حوادث متفرقة في بغداد

بغداد - د ب أ – أفادت مصادر أمنية عراقية الأحد، بأن أربعة عراقيين قتلوا وأصيب 18 آخرون في حوادث عنف متفرقة في بغداد.

وقالت المصادر، إن “شخصين قتلا وأصيب سبعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في شارع الشيخ عمر الصناعي وسط بغداد، فيما قتل مدني وأصيب سبعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في شارع تجاري في حي الدورة”.

وذكرت المصادر أن أحد عناصر الحشد الشعبي قتل وأصيب أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عجلة عسكرية في منطقة أبو غريب غربي بغداد.