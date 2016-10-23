دول مجلس التعاون الخليجي تستعد لتمرين مشترك يحاكي تهديدات الجماعات الإرهابية

الرياض - د ب أ – أعلن قائد قوات الأمن الخاصة السعودية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي الأحد، أن التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربي 1″ المزمع تنفيذه في البحرين نهاية الشهر الجاري، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، سيحاكي فرضيات المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية لدول المجلس.

وتفقد العتيبي اليوم استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عنه القول، إن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول المجلس وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية خاصة مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، موضحاً أنه يقام “وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية بشكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خاصة في الحالات الطارئة”.