غارات مكثفة للتحالف في اليمن بالرغم من دعوة أممية لتجديد الهدنة

عدن - أ ف ب – شن التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية، غارات مكثفة الاحد ضد المتمردين، رغم دعوة الامم المتحدة لتمديد هدنة الـ 72 ساعة التي انتهت منتصف الليل، وشابتها أساساً خروقات متكررة.

وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، دعا السبت الى تمديد الهدنة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ثلاثة ايام اضافية.

الا ان مسؤولاً حكومياً يمنياً اعتبر ان تمديد الهدنة “غير مجد”.

وقال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، “نحن نقدر دعوة المبعوث الاممي للتمديد، لكن في الاساس لم تكن هنالك هدنة بسبب خروقات” المتمردين.

وأضاف “التمديد غير مجد حتى وان وافقنا عليه، لأن الطرف الآخر لم يقدم اي التزام، لا الينا ولا الى المبعوث الاممي، بالهدنة او بغيرها”.

ودخلت هدنة الساعات الـ 72 التي أعلنتها الامم المتحدة، حيز التنفيذ منتصف ليل الاربعاء الخميس، وانتهت عملياً ليل السبت الاحد.

ودعا ولد الشيخ احمد مساء السبت، مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة، اطراف النزاع إلى الاتفاق على تمديدها 72 ساعة قابلة للتجديد.

واعتبر المبعوث الدولي أن وقف إطلاق النار “صمد بشكل عام رغم الانتهاكات”، التي نسبت الى طرفي النزاع في مناطق عدة.

وأوضح “لاحظنا في الأيام الأخيرة أن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية تم توزيعها في العديد من المناطق المتضررة، وقد تمكن موظفو الأمم المتحدة من الوصول إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها سابقاً. ونود أن تستمر هذه الجهود وأن يتم توسيع نطاقها في الايام المقبلة”.

- غارات وتعزيزات -

الا ان المعارك بين الطرفين لم تتوقف عملياً خلال الايام الثلاثة. والسبت، قتل تسعة متمردين وأربعة عناصر من القوات الموالية للحكومة، في مواجهات على جبهات عدة، بحسب مصادر عسكرية.

ومنذ فجر الاحد، شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع تابعة للمتمردين، خصوصاً في صنعاء التي يسيطرون عليها منذ ايلول/سبتمبر 2014. كما طالت الغارات مواقع لهم في محافظات مأرب (شرق صنعاء) وصعدة والجوف (شمال)، اضافة الى محافظة تعز (جنوب غرب)، بحسب مصادر عسكرية موالية لهادي.

كما استهدف الطيران تعزيزات عسكرية كانت في طريقها من صنعاء الى صرواح في محافظة مأرب.

وأوردت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين، تسجيل 16 غارة الاحد.

الى ذلك، شهد الميدان عمليات متبادلة لا سيما في المناطق الشمالية عند الحدود مع السعودية. وخلال عطلة نهاية الاسبوع، قتل عشرة متمردين وأربعة جنود يمنيين على الأقل، بحسب مصادر عسكرية.

كما أفاد الدفاع المدني السعودي عن اصابة مدني جراء سقوط قذيفة في مدينة نجران بجنوب المملكة، مصدرها الاراضي اليمنية.

والهدنة في اليمن كانت السادسة من نوعها منذ بدء عمليات التحالف في آذار/مارس 2015. وأملت الامم المتحدة ودول معنية بالنزاع، في ان تؤدي هذه الهدنة في حال صمودها، لتمهيد الارضية لاستئناف مشاورات السلام بين الحكومة والمتمردين، سعياً للتوصل الى حل للنزاع الذي أدى الى مقتل زهاء 6900 شخص ونزوح نحو 35 الفاً منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.

وكان المبعوث الدولي قال في بيان سابق، إنه يجري اتصالات لمحاولة لتمديد وقف إطلاق النار بهدف “إيجاد بيئة مواتية لسلام دائم”.

ويعود آخر اتفاق لوقف اطلاق النار الى نيسان/ابريل الماضي، وتزامن مع مشاورات سلام بين طرفي النزاع في الكويت برعاية الامم المتحدة. الا ان الهدنة التي شابتها ايضاً خروقات متكررة من الطرفين، انهارت بشكل كامل مع تعليق المشاورات مطلع آب/اغسطس، اثر عدم توصل الجانبين خلال اشهر من التفاوض، الى اي خرق يذكر.