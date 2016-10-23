أمير قطر يصل إسطنبول في زيارة يلتقي خلالها أردوغان

اسطنبول - الأناضول – وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إلى مدينة إسطنبول التركية، في زيارة رسيمة يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال أمير قطر بمطار أتاتورك الدولي عدد من المسؤولين الأتراك والقطريين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي ضيفه القطري بقصر طرابيا باسطنبول في وقت لاحق اليوم.

وتعد القمة المرتقبة بين الزعيمين الثانية خلال شهرين بعد اجتماعهما في نيويورك يوم 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، والخامسة خلال 11 شهراً، كما تعد زيارة أمير قطر لاسطنبول الرابعة له لتركيا خلال 9 شهور.

وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين توافقاً في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات “الربيع العربي”، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.