الاتحاد الاوروبي وكندا يقرران الاثنين ما اذا كانا سيوقعان اتفاق التبادل الحر

بروكسل - أ ف ب – أعلن مصدر اوروبي الأحد، ان الاتحاد الاوروبي وكندا سيقرران مساء الاثنين ما اذا كان سيوقعان معاهدة التبادل الحر بينهما المقررة الخميس في بروكسل.

وأوضح المصدر “غدا بعد الظهر او مساء (..) ستكون لرئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتقرير اذا كانا سيبقيان على (موعد) القمة”.

وأضاف المصدر “بشأن موعد الخميس اذا تعذر على بلجيكا ان تضمن توقيعها، فمن الواضح بالنسبة لتوسك ان القمة لا معنى لها ولن تكون هناك قمة ولا تحديد موعد لقمة جديدة”.

وتابع “سيتم اتخاذ القرار بالاتفاق بين توسك وترودو” و”الأمر سيكون رهن بما سيقوله رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال لتوسك”.

وأوضح المصدر ان توسك وقبل ان يتباحث مع ترودو، سيجري “محادثة هاتفية مع شارل ميشال الذي سيقول له ما اذا بإمكان بلجيكا ان توقع ام لا”.

وبلجيكا هي البلد الوحيد من اعضاء الاتحاد الاوروبي ال 28 الذي لم يمكنه حتى الآن توقيع الاتفاق مع كندا، بسبب معارضة منطقة والون الفرنكفونية الواقعة جنوب بلجيكا.

وكانت كندا كثفت السبت الضغوط على الاتحاد الاوروبي، عبر مطالبته بالعمل على انقاذ معاهدة التبادل الحر المهددة برفض منطقة والونيا البلجيكية التوقيع عليها.

وبدت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند حازمة في تصريحاتها، اثر اجتماعها مع رئيس البرلمان الاووربي مارتن شولتز وقالت “قمنا بما يتعين علينا ويجب على الاتحاد الاوروبي ان يؤدي عمله”، بعد سبع سنوات من التفاوض.

وقالت “الكرة الآن في الملعب الاوروبي وحان الوقت لكي تنهي اوروبا عملها”، قبل ان تعلن عودتها الى تورونتو.

وأضافت “آمل ان يتوصل الاوروبيون الى نتيجة وان أعود بعد بضعة ايام مع رئيس الوزراء ترودو، وان نتمكن من توقيع الاتفاق مع اوروبا في 27 تشرين الاول/أكتوبر”.