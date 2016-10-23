رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن جثث ضحايا حادث انقلاب قطار في الكاميرون

ياوندي - د ب أ – ذكرت إذاعة فرنسا الدولية الأحد، أنه بعد يومين من مقتل ما لايقل عن 75 شخصاً إثر انحراف قطار ركاب في الكاميرون، ما زال رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن مزيد من الجثث في واد سقطت به أربع عربات .

وقال رئيس الكاميرون بول بيا السبت، إن حصيلة القتلى بلغت أكثر من 70 شخصاً، بالإضافة إلى 600 مصاب، في الحادث الذي وقع في ايسيكا، التي تقع على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة ياوندي .

ورفضت شركة السكك الحديدية كامريل شكاوي أسر الضحايا التي قالوا فيها إنه تم إهمالهم ، مؤكدة أنه تم تشكيل خلايا أزمة في ياوندي ودوالا ، المدينتين اللتين كان القطار مسافراً بينهما .

ونقلت إذاعة فرنسا عن المتحدث باسم الشركة القول، إن الخلايا أشرفت على استقبال الضحايا في المستشفيات ، كما أنها كانت تقدم الدعم النفسي للأسر. . وذكرت تقارير محلية أن القطار، الذي يضم حوالي 20 عربة، بدأ يواجه مشكلات بالقرب من منطقة “إيسيكا”، حيث بدأت العربات في الانفصال بشكل تدريجي عن القطار.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن بعض العربات سقط في واد، مما أدى إلى اندفاع الركاب خارجها . وتناثرت الجثث في الموقع.

وقد أعلن رئيس الكاميرون أن الاثنين سوف يكون يوم حداد وطني.