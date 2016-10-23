اسرائيل تغلق الاراضي الفلسطينية مع انتهاء عيد المظلات

القدس – أ ف ب- أغلق جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح الاحد، الضفة الغربية المحتلة وجميع نقاط العبور بين اسرائيل وقطاع غزة مع الانتهاء من عيد المظلات اليهودي (سوكوت)، بحسب ما أعلن الجيش.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، ان القيود على حركة الفلسطينيين ودخولهم الى اسرائيل ستبقى حتى الاثنين، بينما سيتم السماح للحالات الانسانية بالمرور.

وتقفل اسرائيل بصورة منهجية نقاط العبور الى الضفة الغربية خلال الاعياد الكبيرة تخوفا من هجمات.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت 19 فلسطينياً في عدة مناطق من القدس الشرقية المحتلة، بسبب مواجهات وقعت مؤخراً مع قوات الأمن.

وبحسب الشرطة، وقعت مواجهات في يوم الغفران اليهودي قبل نحو اسبوعين، وتاتي الاعتقالات “بناء على معلومات استخباراتية”.

وكان فلسطيني نفذ في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي هجوماً بالرصاص في القدس الشرقية المحتلة، أدى الى مقتل شرطي وامرأة اسرائيليان، ما أدى الى نشر تعزيزات أمنية في المدينة.

وشهدت فترة الاعياد اليهودية العام 2015 توتراً شديداً، واندلعت موجة عنف لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وكانت مطالبة يهود متشددين بالصلاة في المسجد الاقصى سبباً لاندلاع موجة اعمال العنف التي تشهدها الاراضي الفلسطينية واسرائيل والقدس منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2015، وأسفرت عن استشهاد 235 فلسطينياً ومقتل 36 اسرائيلياً اضافة الى اميركيين اثنين واريتري وسوداني.

وتدعي السلطات الاسرائيلية ان معظم الفلسطينيين الشهداء نفذوا او حاولوا تنفيذ هجمات.