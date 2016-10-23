التحالف ينفي شن غارة أدت الى مقتل 15 امرأة شمال بغداد

بغداد – أ ف ب – نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاحد، شن غارة جوية أسفرت عن مقتل 15 امرأة في مجلس عزاء شيعي شمال بغداد الاسبوع الحالي.

وكانت روسيا اتهمت التحالف الدولي غداة مقتل النساء، بينما كانوا في مجلس عزاء الجمعة في قضاء داقوق جنوب كركوك.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان على وسائل التواصل الاجتماعي، ان الائتلاف “يؤكد بشكل قاطع عدم شن الغارة الجوية التي اسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين في داقوق”.

وكان أمير هدى كرم قائممقام قضاء داقوق أكد “قتلت 15 امرأة واصيبت 50 امرأة أخرى جراء قصف جوي استهدف مجلس عزاء داخل حسينية في داقوق”.

واستهدف القصف حسينية الخاني خلال مجلس عزاء لإحياء ذكرى شهر محرم في قضاء داقوق (50 كلم جنوب كركوك)، بحسب المصدر.